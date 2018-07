Volterra, il comune vara il 'Piano del decoro': previste misure 'ad hoc' per l'estate

Il comune di Volterra ha varato il Piano del decoro. In attesa di bandire la gara per l’affidamento dei servizi d’igiene urbana relativi all’intero territorio comunale, per il periodo estivo (fino al 15 settembre) è stato programmato il servizio di spazzamento meccanizzato del capoluogo (centro storico e intera area urbana di Volterra), oltre che il lavaggio settimanale del centro storico per i soli mesi di luglio e agosto.

"A fronte delle difficoltà generali in cui si dibattono i Comuni e di quelle croniche che affliggono anche il nostro - spiega il sindaco di Volterra Marco Buselli - abbiamo deciso di puntare ancor di più sulla programmazione". "E' il caso del decoro urbano - aggiunge l’assessore alle Manutenzioni Massimo Fidi - che già da qualche settimana sta vedendo un impegno supplementare, ma accuratamente pianificato, sia attraverso lavaggi straordinari delle strade che con l'uso della spazzatrice nelle vie della città".

In particolare il Piano del decoro prevede la suddivisione del territorio urbano in 6 zone di spazzamento, sia automatico, sia manuale. "Ad integrazione della pulizia manuale e meccanizzata del centro storico durante il periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto - si legge nel piano varato dall’amministrazione comunale - dovrà essere effettuato il servizio di lavaggio strade tramite mezzo dotato di idropulitrice con lancia a naspo e contenitore di acqua, che provvederà a irrorare la strada in modo combinato con il passaggio della spazzatrice, tramite un getto di acqua ad alta pressione".