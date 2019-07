Musica: torna il 'Volterra Project', l'eccellenza della chitarra classica

E' in arrivo la XIIIª edizione del 'Volterra Project', l'esperimento di eccellenza per l’insegnamento della chitarra classica, unico nel suo genere e internazionalmente riconosciuto. Dal 2007 riunisce ogni estate in un agriturismo vicino a Volterra studenti provenienti da tutto il mondo per seguire un percorso formativo a 360 gradi. Oltre a offrire due borse di studio internazionali, a partire da quest’anno il Volterra Project premia annualmente una composizione chitarristica originale che verrà presentata in occasione del concerto di chiusura.

In questa edizione la chitarrista greca Antigoni Goni sarà affiancata nell’insegnamento delle masterclasses di chitarra dal chitarrista e compositore serbo Dusan Bogdanovic; i corsi di fisiologia della musica saranno presentati dall’attrice e insegnante americana Gretchen Egolf e dall’educatrice belga Michèle Swennen; i seminari di Business of Music saranno tenuti dal business administrator americano Don Hlus. Verranno inoltre presentati laboratori di 'tecnica di registrazione del suono' e 'autoproduzione di un CD' e tavole rotonde con alcuni dei più importanti liutai italiani.

Grazie alla nuova collaborazione con il Certosa Festival, il concerto di apertura verrà presentato il 12 luglio presso la Certosa di Calci; il secondo concerto verrà presentato il 15 luglio nell’ambito della rassegna tra Cielo e Terra in collaborazione con il Comune di Pomarance. Il concerto conclusivo sarà presentato il 19 luglio presso la Sala del Gran Consiglio del Palazzo dei Priori di Volterra.