40 di 'Sereno Variabile': su Rai Due la puntata su Volterra in replica

In occasione dei 40 anni della trasmissione 'Sereno variabile' condotta da Osvaldo Bevilacqua e in occasione del secondo premio del Guinness World Record per aver condotta la stessa trasmissione sempre dallo stesso conduttore, Rai 2 ha deciso di riproporre alcune puntate tra quelle messe in onda in questi anni che hanno avuto grande successo. La puntata prescelta come replica per mercoledì 20 febbraio ore 9.25 sarà proprio quella su Volterra che andò in onda nel novembre del 2015. "La città di Volterra - spiega il sindaco Marco Buselli - è sempre più presente nei circuiti nazionali e internazionali ma questo riconoscimento, che arriva direttamente dalla Rai, dimostra anche come Volterra sia amata dal grande pubblico. Niente viene però per caso e dietro tutto questo dobbiamo sempre ricordare che c'è un grande lavoro che in questi anni è stato portato avanti e che continuerà a portare frutti nel tempo".

"I rapporti con le tv e con la Rai in particolare - aggiunge l’assessore al Turismo Gianni Baruffa - sono frutto di un grande lavoro che abbiamo iniziato dal 2014. Molte le presenze sia su tg che trasmissioni di punta come 'Uno mattina'. Insomma siamo contenti che Rai2 tra le puntate di maggior successo inserisca Volterra. Proprio in questi giorni stiamo definendo le riprese per una trasmissione di punta targata Rai3. Crediamo molto in questo tipo di promozione, che è immediata e arriva subito al grande pubblico, abbiamo avuto in questi anni la possibilità di mandare alla ribalta le nostre eccellenze sia enogastronomiche, culturali e il nostro prezioso artigianato. Continueremo a lavorare in questa direzione, portando sempre più programmi televisivi che film e in questi ultimi anni abbiamo centrato i target che ci eravamo preposti. Inoltre un articolo apparso su un quotidiano nazionale, inseriva la fiction de 'I Medici' come la fiction italiana più popolare al mondo. Stiamo lavorando a testa bassa su altri progetti cinematografici importanti in attesa della messa in onda de 'I Medici 3' presumibilmente il prossimo autunno".