Piazza Vittorio Emanuele: balla con il volto coperto di sangue in mezzo alla folla

Un uomo con il volto insanguinato che balla in mezzo alla gente in piazza Vittorio Emanuele. E' la scena che si è trovato di fronte, nella serata di domenica 28 gennaio, chi passava nella centralissima piazza all'inizio di Corso Italia. L'uomo, sui 60 anni, era visibilmente ubriaco e si è presentato nell'area già con il volto ferito. Sul posto è intervenuto il 118 che lo ha accompagnato in ospedale.