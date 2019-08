Walking life corso di camminata e fitwalking a settembre a isa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

WALKING-LIFE Corso annuale di CAMMINATA OUT-DOOR - GINNASTICA POSTURALE E TONE UP a Pisa, a settembre inizia La IV Edizione , perché CAMMINARE FA' BENE in Compagnia anche meglio! Sabato 31 agosto alle 10:30 di fronte al Centro espositivo SMS Viale delle Piagge a Pisa la presentazione del progetto con lo Staff al completo e Camminata conviviale. Ti portiamo a CAMMINARE consapevolmente con incontri programmati, con Professionisti del settore, con continuità con la tecnica corretta in varie modalità (ludico motorie, agonistiche, per strada, boschi e monti, mare … fino al Viaggio Esperienziale targato WL "LA VIA FRANCIGENA". Il Corso è strutturato in: I° LIVELLO dalla poltrona al movimento o per chi cammina occasionalmente; II° LIVELLO per chi cammina frequentemente ma senza metodo, che ricerca una camminata guidata tecnicamente e assistita con approccio al FitWalking. A coadiuvare l’allenamento di Camminata tecnica, le sessioni di Ginnastiche Posturale e Tone Up e le uscite alla scoperta del territorio Toscano con i Trekking e la Guida Gea Trapper. NON C'È LIMITE DI ETÀ! DAI 18 AI "ENTO" SE SEI CURIOSO, CAMMINANDO INSIEME LA VOGLIA TE LA FACCIAMO VENIRE NOI! Il Progetto sportivo sostenuto dall’Assessorato allo Sport del Comune di Pisa e dalla Società della Salute è l’unico in Città per la sua connotazione di pratica sportiva non competitiva, che adotta il LIFE STYLE (stile che non permette una velocità elevata, infatti assomiglia alla camminata tradizionale) in un progetto esperienziale; uno strumento di self-empowerment dove il Movimento consapevole,la Meditazione- il Viaggio, favoriscono l’approccio olistico alla Disciplina. Durante l’anno esperienze di Uscite giornaliere e A fine Corso un Viaggio di Gruppo, un itinerario da condividere e vivere insieme: La Via Francigena. TUTTE LE INFO CHIAMANDO 3493888809 O VISITANDO IL SITO WWW.WALKING-LIFE.CO