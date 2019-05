A Castelfranco di Sotto si naviga all'aria aperta

Saranno installate dal Comune di Castelfranco di Sotto tre isole per la connessione wi-fi libera e gratuita. Il Comune ha infatti aderito alla nuova convenzione Consip 'Reti locali 6' con la quale viene fornita la progettazione, la fornitura, l’installazione e la configurazione per reti wi-fi con fornitore TIM (aggiudicatario della convenzione).

I nuovi 'access point', di misure ridotte e di impatto zero, saranno installati in Piazza XX Settembre (vicino alla Biblioteca), in Piazza Remo Bertoncini nel Capoluogo e in Piazza Roma nella frazione di Orentano.

Questo intervento consentirà l’accesso libero e gratuito alla rete internet. Per effettuare la connessione si prevede un semplice accreditamento temporaneo che permetta al sistema di controllare il numero degli accessi, per evitare un sovraccarico sulla linea di connessione.

L'intervento rientra nell'impegno per lo sviluppo e l’innovazione tecnologica portata avanti dalla passata amministrazione comunale in ambito delle comunicazioni e dei servizi al cittadino.

“Abbiamo fatto un grande lavoro nella digitalizzazione della pubblica amministrazione nella passata legislatura - ha commentato il sindaco, riconfermato alla guida del Comune, Gabriele Toti - questo è il tassello finale del programma dello scorso mandato amministrativo, portato avanti dall’Assessorato all’Innovazione, che ci ha visto riscrivere il sito secondo le linee guida Agid come primo Comune nella Regione Toscana), lanciare l’app con segnalazioni pop up per eventi, comunicazioni e protezione civile, potenziare Sporvic per le aziende ed il portale dei servizi online per i cittadini (servizi tributari, demografici e pratiche edilizie), razionalizzare i programmi e ridurre la spesa software, banda larga in tutto il Comune e per tutta la pa. Non ci fermeremo qui, andremo avanti con gli investimenti nel digitale e nella semplificazione”.