L'attore Willem Dafoe al Podere Cortesi di Santa Luce

William James 'Willem' Dafoe, attore americano naturalizzato italiano (ha la doppia cittadinanza, sposato con un'attrice italiana), ha cenato ieri sera 25 maggio al Podere Cortesi di Santa Luce, in provincia di Pisa. Volto emblematico del cinema, ha interpretato numerosi film di successo, passando per esempio dai supereroi, come quando impersonava il cattivo Goblin in Spiderman, fino ad essere Pasolini e Van Gogh, con in quest'ultimo caso la candidatura agli oscar 2019 come miglior attore protagonista.

E' stata una visita inaspettata la sua, come racconta il titolare Jonata Cortesi: "Credo Dafoe fosse al centro buddhista a Pomaia, mi ha chiamato un mio amico e mi ha detto che portava un attore famoso. E' stato presto riconosciuto, all'inizio è stato un attimo incerto, poi è stato molto gentile con tutti". Menu vegetariano: "Ha preso tagliatelle al tartufo, tagliatelle ai funghi e ribollita. Peccato, gli volevo far assaggiare un po' di carne" scherza il cuoco.

Non è stata la prima visita vip del locale: "Sono venuti diversi personaggi famosi... ricordo Rosita Celentano, i Nomadi, Omar Pedrini, il cantante dei Timoria". Il locale è aperto dal 2003: "Facciamo tutto in famiglia, cerchiamo di lavorare bene. Fa sempre piacere avere ospiti noti".