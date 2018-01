Imbrattavano i treni in stazione: uno di loro era addetto alle pulizie dei convogli

Alla fine si è scoperto che uno dei quattro giovani che nella notte tra il 16 e il 17 dicembre scorso erano stati sorpresi dai Carabinieri mentre imbrattavano i vagoni di due treni in sosta ai binari della stazione ferroviaria di Pisa Centrale, lavorava per una ditta appaltatrice che si occupa proprio della pulizia sui convogli regionali. Così Trenitalia, appresa la notizia, ha chiesto all'impresa l'esclusione dell'uomo da tutti i cantieri in appalto alla ditta. Per i danni subiti, la direzione regionale di Trenitalia ha inoltre presentato "una formale denuncia all'autorità giudiziaria, con una richiesta di risarcimento, oltre a quanto sarà addebitato in sede giudiziaria a tutti e quattro gli autori dell'atto vandalico".