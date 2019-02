Formazione: inaugurato il XXVI° Master CIBA

Si sono aperti sabato, 16 febbraio, i lavori della XXVIª Edizione del Master Intensivo in CIBA (Comunicazione, Impresa, Banche ed Assicurazioni), con l'inaugurazione avvenuta presso la sala conferenze della sede legale di Lungarno Pacinotti della Banca di Pisa e Fornacette.

Hanno salutato i giovani allievi le istituzioni ed enti sostenitori, nella persona del presidente della Provincia Massimiliano Angori, l'assessore Paolo Pesciatini del Comune di Pisa, il prof. Michele Lanzetta del Cafre Unipi, il governatore incoming Basilio Ciucci del Distretto 2090 Rotary International, la presidente della Fondazione Istituto Dirigenti Italiani e vicepresidente del Polo Tecnologico di Navacchio Cinzia Giachetti, il Direttore Generale di Invest Banca e membro del Consiglio Direttivo di Assiom Forex Stefano Sardelli.

Hanno aperto i lavori il dott. Antonio Abruzzese di Banca di Pisa e Fornacette e il presidente di Eraclito 2000 Marco Agujari, insieme ad Alessandro Pivi, Partner di Cesop Communication. Grazie alla collaborazione con Cesop HR Consulting Company, leader nel settore della consulenza risorse umane e servizi di Employer Branding, la XXVIª Edizione del Master si presenta rinnovata dall'implementazione di un nuovo modulo didattico dedicato alla 'Cross Connection Training', incentrato su una didattica rispondente alle caratteristiche cognitive e al fabbisogno formativo dei millennials. La finalità del nuovo modulo, in armonia con il processo formativo dei corsi che lo precedono, è allenare gli allievi del CIBA a focalizzare le skills chiave per gestire il cambiamento con successo e rafforzarle adeguatamente. Nel contempo, in un'ottica di 'Innovation Mindset', connettere i soggetti interessati con i champions di queste skills aprendo un circolo virtuoso che prepara all'attuale mondo del lavoro.

L'edizione 2019 ha il suo incipit con un dibattito avente ad oggetto temi cruciali per il futuro dei giovani e del mondo sociale e produttivo: Passione, Creatività e Innovazione. Condurrà il dibattito il dott. Stefano Boi, ex allievo del Master CIBA, attualmente manager di un importante società milanese. Discuteranno il tema esponenti del mondo accademico e dell'imprenditoria tra cui il prof. Marco Giannini del Dipartimento di Economia aziendale Unipi, il dott. Franco Stivali Responsabile Innovazione Ferrovie dello Stato Italiane Spa, il dott. Manuele Vailati Manager Cesop Communication, la prof.ssa Serena Gianfaldoni docente di Gestione delle Risorse Umane Ingegneria Gestionale Unipi, il dott. Fabio Banti imprenditore già presidente di Artigiancassa Gruppo BNP Paribas, Walter Tamarri Direttore Marketing PCMC Italia Spa e il dott. Marcello Marzano di Studio MM esperto in Star Up.

Come da tradizione, per sottolineare l'inscindibile rapporto tra cultura e formazione, l'Associazione Eraclito 2000 coglie l'occasione dell'apertura formale del Master per presentare ai corsisti, alle istituzioni, alle aziende e ai docenti un evento culturale di spessore grazie anche alla fattiva collaborazione dell'Associazione Arigraf di Pisa e alla sua Presidente Dott.ssa Cecilia Rinaldi. In armonia e in linea con il dibattito, esporrà alcune sue opere la nota Pittrice pisana Selene Precisi, il titolo della mostra è 'Luci sulla Vita'.