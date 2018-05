La quinta B della Collodi vince le finali del XXVI° Rally Matematico Transalpino

Hanno festeggiato allegramente avvolti dalla bandiera rossa di Pisa gli studenti della classe quinta B della scuola primaria Collodi, dell'Istituto Comprensivo Tongiorgi. Hanno infatti vinto il XXVI° Rally Matematico Transalpino, le cui finali si sono svolte sabato 26 maggio a Siena.

La competizione internazionale di logica e matematica era organizzata per la regione Toscana dalla sezione di Siena dell'Associazione Rally Matematico Transalpino. Le classi partecipanti a questa edizione, per la categoria quinte elementari, erano 133, provenienti da tutta la Regione.

L'associazione promuove negli allievi la motivazione ad apprendere e a cooperare insieme. La prova consiste infatti in una serie di quesiti che devono essere risolti non individualmente, ma da tutti gli studenti della classe. Fondamentale, nel promuovere non solo la voglia di imparare, ma anche la capacità di farlo tutti insieme, è stato il ruolo svolto in cinque anni dalla maestra di scienze e matematica Angela Natoli.

Alla fine della prima fase sono risultate ammesse alla finale 3 classi: oltre alla quinta dell'Istituto Tongiorgi anche una quinta elementare di Fiesole e una quinta elementare di Calenzano. La prova finale consisteva in 7 problemi di logica matematica da risolvere in 50 minuti. Gli studenti pisani hanno saputo svolgere le prove migliori e conquistarsi il primo posto.

Non è la prima volta che le classi dell'Istituto Tongiorgi si classificano primi nella competizione: in particolare questa classe ha vinto anche le precedenti due edizioni, conquistando per tre volte consecutive il primo posto.