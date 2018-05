Ztl notturna al via: da maggio a settembre lungarni senza auto

Entra in vigore anche quest'anno (per l'ottavo consecutivo) la Ztl notturna sui quattro Lungarni del centro storico (Pacinotti, Mediceo, Galilei e Gambacorti) a partire da venerdì 4 maggio dalle ore 22.

La Ztl ha il seguente calendario:

- a maggio, agosto e settembre il venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 22 alle ore 3;

- a giugno e luglio il provvedimento con lo stesso orario sarà esteso a tutte le sere.



L’accesso sarà comunque consentito ai possessori di contrassegno invalidi del Comune di Pisa e previa comunicazione al numero verde 800086540 a tutti gli invalidi residenti fuori comune. Sarà consentito l’accesso alla Ztl notturna per tutti coloro aventi un’autorizzazione all’accesso 24 ore (per esempio per i residenti). Si ricorda che tutti i veicoli parcheggiati sui Lungarni potranno uscire anche dopo le ore 22.

Il Consorzio Ctt Nord prevede una serie di linee notturne gratuite 'Night Lam' ossia le due linee ad alta mobilità del trasporto pubblico cittadino che collegheranno il centro storico con i parcheggi scambiatori. I collegamenti saranno attivi venerdì e sabato dalle ore 20.40 alle ore 2.15 con corse ogni 20 minuti, maggio agosto e settembre, mentre a giugno e luglio il servizio sarà esteso a tutti i giorni.

La Night Lam Rossa parte dal parcheggio di via Pietrasantina, passa per il parcheggio di Ingegneria e arriva sui lungarni.

La Night Lam Blu parte da Cisanello passando per il parcheggio dell'Esselunga e i parcheggi su via Matteucci.