Ztl notturna sui lungarni: a giugno e luglio attiva tutti i giorni

Da venerdì 1 giugno e fino al 31 luglio, come negli anni scorsi, la zona a traffico limitato notturna nei quattro lungarni del centro storico sarà estesa a tutti i giorni della settimana sempre con orario 22-3. Nei mesi di maggio, agosto e settembre invece il provvedimento è attivo venerdì, sabato e prefestivi. L’accesso, ovviamente, continuerà ad essere consentito alle vetture dei residenti nel centro storico provvisti di autorizzazione ZTL, ai mezzi pubblici, ai taxi e ai portatori di handicap inseriti nella cosiddetta 'lista bianca' (per l’inserimento: 800086540). Si ricorda che tutti i veicoli parcheggiati sui Lungarni potranno uscire dalla Ztl anche dopo le ore 22.

Per tutti gli altri, anche quest’anno c’è la possibilità, nelle sere in cui sarà in vigore la Ztl notturna sui lungarni, di utilizzare le 'Night Lam': le due linee ad alta mobilità del trasporto pubblico cittadino che dalle 20.40 fino alle 2.15 collegheranno gratuitamente il centro storico con i parcheggi scambiatori con corse ogni 20 minuti. La linea 'rossa' parte dall’area di sosta di via Pietrasantina e arriverà in Ponte di Mezzo con sosta intermedia ai parcheggi della facoltà d’ingegneria in via Bonanno Pisano. La 'blu', invece, collega i parcheggi scambiatori di Cisanello al centro cittadino con soste al parcheggio 'Del Papa' di fronte al centro commerciale, via Matteucci, Palazzo dei Congressi e Lungarno Guadalongo.