Ponte sull'Arno a Calcinaia: in arrivo le telecamere

Il passaggio in corrispondenza del ponte sul fiume Arno in via Giovanni XXIII a Calcinaia sarà costantemente monitorato da occhi elettronici.

La Polizia Locale ha infatti emanato un’ordinanza per l’istituzione di una zona a traffico limitato permanente con orario 0-24.

I varchi di accesso saranno controllati con telecamere costantemente in funzione pronte a individuare tutti i veicoli di lunghezza superiore ai 7,5 m che, nonostante il divieto in vigore, cercheranno di attraversare il Ponte che collega il capoluogo con la frazione di Oltrarno.

Le telecamere entreranno in funzione non appena arriverà il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che renderà il controllo totalmente automatizzato.