Dolci dell'Epifania: come preparare i Befanini

Il nome parla chiaro: dolci tipici del periodo natalizio, i Befanini sono dei biscotti che i toscani cucinano per il giorno dell'Epifania. Conosciuti anche come 'befanotti' e diffusi soprattutto in Versilia e in Lucchesia, venivano preparati al posto della tradizionale calza.

Un tempo, infatti, vi era l'usanza di realizzare dei 'canestri' con i Befanini, ornati di carta colorata. In occasione dell'Epifania, riscopriamo insieme questa antica tradizione culinaria tutta toscana.

Ingredienti