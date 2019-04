A Pisa il seminario dal tema “Rapporti banca-azienda: affidamenti e sviluppo relazione estere”

Lunedì 8 aprile si terrà il seminario dal tema “Rapporti banca-azienda: affidamenti e sviluppo relazione estere”, realizzato in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Volterra, ospitato presso l’auditorium dell’Unione industriale Pisana, in via Volturno,33 (Pisa).

L'incontro, sarà introdotto dalla presidente dell' Unione industriale Pisana, dott.ssa Patrizia Alma Pacini e moderato dal Direttore dell'Unione Industriale Pisana dott. Carlo Frighetto. Ottima opportunità formativa predisposta anche per l'Ordine dei Commercialisti di Pisa Gli interventi di esperti del settore sono affidati a Fabrizio Lischi, Direttore dell'Ufficio Crediti CRV, il quale permetterà di" analizzare i principali indicatori di bilancio per la valutazione del merito creditizio, la formazione del rating e il rapporto di credito tra piccole e medie imprese con gli Istituti bancari" che focalizzerà con particolare attenzione gli impatti sulla gestione degli affidamenti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS9. A seguire la "Relazione sui principali elementi per l'internazionalizzazione delle attività produttive e delle piccole medie imprese,sarà il tema trattato a cura di Leonardo Rossi, Responsabile dell' Ufficio Commerciale Estero CRV, si focalizzerà sugli "scenari nazionali e internazionali circa le opportunità per le imprese di diversificare il proprio mercato di riferimento." L'iniziativa conferma da parte di CRV, la piena collaborazione con le associazioni di categoria e le imprese del territorio, unione e volano ottimale che rende concreto l'impegno per per l' innovazione e lo sviluppo delle attività economiche del territorio. La partecipazione prevede il rilascio di crediti formativi per i professionisti che parteciperanno. Iscrizione libera e gratuita. Per maggiori informazioni inoltrare una mail a info@crvolterra.it oppure s.ginghiali@ui.pisa.it