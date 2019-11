Affari per 2 milioni di euro in Valdera con BNI

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sono passati ormai due anni dalla nascita del Capitolo BNI Era - Region BNI Toscana Mare e gli affari conclusi, così come i proficui scambi di contatti, continuano a crescere e a portare valore alle aziende e professionisti che ne fanno parte. E’ stato infatti un compleanno da ricordare quello che il Capitolo BNI Era ha celebrato alla presenza di circa 100 imprese invitate, per festeggiare circa 2 milioni di euro di fatturato aggiuntivo che i Membri, aziende e professionisti, hanno ricavato. Al meeting di compleanno, che ha permesso alle imprese invitate di entrare in contatto con questa avanguardia imprenditoriale, si è parlato di business e, soprattutto, si sono create numerose nuove possibilità di lavoro, scambiando referenze e mettendo in comune le relazioni d'affari con i numerosi imprenditori locali intervenuti. Fedeli alla Mission di BNI che è quella di "aiutare i Membri ad aumentare il business con un passaparola strutturato, positivo e professionale, che permetta loro si sviluppare relazioni significative e a lungo termine con altri imprenditori e professionisti di qualità", i 40 Membri del Capitolo BNI Era, si sono scambiati, ben 1.400 occasioni di business che hanno prodotto una media di oltre 50.000 euro per ogni iscritto; Una cifra significativa, che spiega il grande successo del Capitolo della Valdera. Edilizia, industria, artigianato, servizi, sanità, sono solo alcuni dei campi in cui operano le aziende e gli imprenditori Membri di BNI Era, che ogni settimana condividono esperienze, contatti, opportunità e creano molteplici nuove occasioni di lavoro. “Dopo il primo anno pieno di soddisfazioni, ci siamo ripetuti e addirittura migliorati!” ha dichiarato Carlotta Vegni, designer e presidente di turno del Capitolo BNI Era, in cui la componente femminile gioca peraltro un ruolo importante. Le fa eco la vicepresidente Sabina Bargagna, avvocato, che sottolinea: “Gli imprenditori della Valdera si sono dimostrati ancora una volta molto attivi e pronti a condividere con entusiasmo opportunità di lavoro. Da queste connessioni sono scaturiti business che hanno creato fatturato ma soprattutto hanno gettato le basi per collaborazioni continuative che gioveranno certamente a tutto il tessuto imprenditoriale del territorio.” BNI (www.bni.com), dal 1985, è una rete mondiale di 265000 imprenditori e professionisti. BNI Italia ha superato i 10000 Membri. La nostra Region BNI-Toscana Mare (province di Pisa, Livorno e Massa Carrara) annovera i Capitoli BNI Arno-San Miniato Comprensorio del Cuoio,BNI Apuania Massa-Carrara - Costa Apuana, BNI Accademia Livorno, BNI Aurelia Pisa, BNI Alfea Pisa, e i costituendi Capitoli BNI Aurora Pontedera, BNI Costa degli Etruschi Cecina, BNI Lampo Venturina (Li), BNI I Priori Volterra, BNI Navicelli San Giuliano Terme con oltre 200 iscritti per oltre 12 milioni di fatturato sviluppato sul territorio.