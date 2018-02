Anmic Pisa ricerca personale: educatrice/educatore professionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Luogo lavoro: Pisa - San Giuliano Terme Si richiedono: Laurea in Scienze dell’educazione e Formazione, curriculum Educatore Professionale. Esperienza pregressa,di almeno 2 anni, in analoga mansione, preferibilmente in contesti con utenza disabile. Predisposizione a lavorare in équipe e capacità di gestione gruppi con esigenze educative e di interazione ad ampio spettro. Patente tipo B. Per candidarsi inviare il proprio Curriculum Vitae a: anmicpisa@gmail.com; Contatto telefonico: 050/9711533