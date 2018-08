L'Ape Piaggio sbarca in Cambogia

La mitica tre ruote arriva in Cambogia. Il Gruppo Piaggio prosegue infatti il proprio piano di rafforzamento ed espansione nei mercati a maggiore sviluppo e avvia in Cambogia la commercializzazione di Ape, il brand che ha rivoluzionato la mobilità leggera commerciale di India ed Europa e che quest’anno celebra i 70 anni dalla sua nascita.

Con 10.375 veicoli importati nel primo semestre del 2018 rispetto ai 668 veicoli importati nello stesso periodo del 2017, la Cambogia rappresenta uno dei mercati più dinamici e con un alto potenziale di crescita dell’area Asean per il segmento dei veicoli commerciali leggeri.

In Cambogia Ape è stata lanciata nella versione Ape City LPG, destinata al trasporto di persone, e, grazie a caratteristiche quali facilità di manovra in città, bassi consumi e green fuel, robustezza e sicurezza tipica delle tre ruote, rappresenta una soluzione innovativa per far fronte alle esigenze di mobilità in particolare nella capitale Phnom Penh e nella regione turistica del Siem Reap.

Nei paesi in via di sviluppo Ape è comunemente utilizzata come servizio di taxi nelle aree periferiche delle grandi città, collegandole agli hub del centro metropolitano, rispondendo quindi alle necessità di spostamento non soddisfatte dal trasporto pubblico locale.

Ape ha inoltre permesso negli anni lo sviluppo di una micro rete imprenditoriale, basata su negozi ambulanti (principalmente legati allo street food, fenomeno in netta ascesa anche in Europa), o piccoli trasportatori grazie alla versione Ape Cargo.

Nel settore dei veicoli commerciali il Gruppo Piaggio ha chiuso il 2017 con vendite nel mondo pari a 176.800 unità, per un fatturato netto pari a 391,9 milioni di euro. Nel mercato indiano nel segmento trasporto merci (Cargo) Piaggio è leader con una quota di mercato del 48,8%.