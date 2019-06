Taglio del nastro per il nuovo supermercato Lidl di Pisa

Apre domani, 20 giugno, il punto vendita Lidl Italia in via Aurelia 4 a Pisa. Per l’Insegna si tratta del supermercato più grande della Toscana che si estende su una superficie complessiva di circa 2.600 mq di cui oltre 1.400 mq adibiti ad area vendita. Il taglio del nastro si terrà alle ore 9:00 alla presenza del sindaco Michele Conti.

Il nuovo punto vendita, che sorge sull’area un tempo occupata dal Consorzio Agrario, è frutto di un importante progetto di recupero urbano. Un edificio progettato e realizzato con una particolare attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Sul tetto, infatti, è stato installato un impianto fotovoltaico da 147 kW e, nel parcheggio, sono presenti due postazioni per la ricarica gratuita di auto elettriche. Inoltre, il supermercato è alimentato interamente da energia derivante da fonti rinnovabili, è stato realizzato con materiali ecocompatibili e dispone di un impianto di illuminazione a LED che consente di abbattere i consumi.

Significativo anche il risvolto occupazionale: l’apertura di questo punto vendita ha permesso l’assunzione di 25 nuovi collaboratori, per un totale di circa 1.000 persone attualmente impiegate da Lidl nei 35 punti vendita toscani e nella piattaforma logistica di Pontedera.