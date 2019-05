Le 'Terre di Pisa' presenti a Tuttofood: protagoniste cinque aziende pisane

Ancora 5 imprese, ancora la qualità elevata delle produzioni: dai dolci, all’olio extravergine, dalla birra artigianale ai sughi pronti e alle zuppe. Cinque piccole imprese sotto il marchio 'Terre di Pisa – Terre del Gusto' si sono distinte in un’altra prestigiosa vetrina, quella di TuttoFood 2019: biennale internazionale dedicata al cibo che si è svolta dal 6 al 9 maggio alla Fiera di Milano.

La manifestazione, riservata al B2B, forte degli oltre 2900 brand presenti provenienti da 43 Paesi con in testa Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Portogallo, Grecia, Thailandia, Stati Uniti, Perù, Messico, India, Turchia e Cina, ha offerto alle nostre imprese l’opportunità per stringere contatti di business con buyers esteri, scoprire le tendenze agroalimentari del momento e l’evoluzione dei gusti e dei comportamenti di acquisto.

Riscontri positivi per tutte le imprese presenti, concordi sul prestigio della 'vetrina' e sull’ampiezza della platea di potenziali clienti, italiani e stranieri, con i quali hanno avuto contatti produttivi.

E’ stato evidente l’interesse dei buyer soprattutto per le piccole realtà imprenditoriali, come quelle pisane presenti, ritenute in grado di offrire maggiori garanzie di genuinità e qualità dei prodotti anche in settori, come quello dell’olio extravergine di oliva, a TuttoFood rappresentato da due imprese, segnati da gravi episodi di sofisticazione e frode alimentare.

Giudizio unanime degli imprenditori anche sull’importanza di un partner istituzionale di prossimità come la Camera di Commercio di Pisa, non soltanto per il sostegno economico alle piccole imprese nella partecipazione a mostre e fiere, ma soprattutto per il competente supporto in termini organizzativi, dalla prenotazione di spazi adeguati e in posizione strategica, all’allestimento di stand funzionali e dall’immagine accattivante e suggestiva, con il nuovo brand 'Terre di Pisa', declinato ogni volta in relazione al target di riferimento ('Terre del Gusto', 'Terre del Vino', ecc) che incontra un convinto apprezzamento.

Lo scenario dello stand griffato 'Terre di Pisa - Terre del Gusto' ha inoltre consentito di riproporre il sodalizio strategico tra cibo, gusto, qualità e offerta turistica, nella consapevolezza ormai diffusa che il patrimonio enogastronomico sia elemento cardine del paesaggio culturale italiano ed il cibo l’occasione più immediata di approccio ad un luogo, in quanto frutto della sua storia socioeconomica, della sua cultura, delle sue tradizioni, delle sue risorse ambientali che sono ciò che il viaggiatore contemporaneo vuole sperimentare in modo completo e autentico.

Se esiste una nota dolent, come sottolineano dallo stesso ente camerale, è piuttosto quella che vede la Camera di Commercio oggi impossibilitata, dopo i noti provvedimenti di riforma, a partecipare ad eventi all’estero.

“Il riscontro positivo delle nostre imprese e la fidelizzazione ormai pluriennale di molte di queste, sono oggettivi elementi di verifica del nostro impegno nel promuovere il territorio, le sue produzioni, le sue peculiarità turistiche. Avvertiamo anche noi, purtroppo, in modo severo e frustrante - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio di Pisa - la limitazione imposta dalla riforma e non ci stancheremo di chiedere al Governo una modifica della legge sulle Camere di Commercio che ripristini la possibilità di realizzare queste attività anche all’estero, perché l’export e i turisti stranieri sono risorse irrinunciabili per lo sviluppo economico del territorio”.

Di seguito le aziende pisane presenti a TuttoFood 2019