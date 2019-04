Le imprese di 'Terre di Pisa' in trasferta a Discover Italy

Buona la 'prima' per 'Terre di Pisa' e dieci imprese del settore turismo aderenti al marchio territoriale che hanno partecipato per la prima volta, nelle postazioni messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Pisa, a Discover Italy, prestigioso evento dedicato esclusivamente all’incoming in Italia che si è svolto il 29 marzo a Sestri Levante nella suggestiva cornice dell'ex Convento dell’Annunziata.

La stretta collaborazione tra l’ente camerale pisano e le imprese nella partecipazione a questo, come ad altri eventi fieristici, garantisce continuità e concretezza al progetto di promozione territoriale che, sotto un unico brand, fa sintesi virtuosa delle singole offerte degli operatori turistici pisani. Discover Italy è inoltre una delle principali 'vetrine internazionali', in grado di dare visibilità molto ampia mettendo in contatto, fin dal 1996, gli operatori italiani con i tour operator provenienti da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Paese Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubbliche Baltiche, Russia, Spagna, Svezia, Ungheria, Ucraina e Usa.

Un’occasione unica, dunque, per promuovere la destinazione turistica 'Terre di Pisa' e per offrire alle singole imprese l’opportunità di farsi conoscere e gettare le basi per futuri accordi commerciali durante i 200 incontri BtoB svolti dalle imprese in una sola la giornata.

"'Terre di Pisa' è un progetto di ampio respiro che riunisce istituzioni pubbliche, rappresentanze economiche, imprese, eccellenze territoriali e promuove l’acquisizione di competenze tecniche elevate per una promozione turistica coordinata e condivisa - afferma il presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini - ma è indispensabile anche il contatto con il mercato per avere ritorni concreti e restare in sintonia con la costante evoluzione della domanda nel settore del turismo. Per questo motivo - prosegue Tamburini - la Camera di Commercio favorisce la presenza delle imprese aderenti al marchio ad eventi di prestigio come il Discover Italy e ad altri di pari livello”.

Ecco l’elenco delle aziende presenti in fiera:

E&G Agenzia di Viaggi (Calcinaia)

Mugel Travel Tour Operator (Pisa)

My Tuscany Travel di Lami Daria (Casciana Terme Lari)

Società Cooperativa Culture - Mura di Pisa (Pisa)

Tuscantaste di Rossi Claudia (Crespina Lorenzana)

Fattoria San Paolo Agriturismo (Castelnuovo Val di Cecina)

Consorzio Volterra Valdicecina Valdera (Volterra)

BellaItaliaTour – Tour in Tuscany (Pisa)

MontePisano in Toscana – DMC (San Giuliano Terme)

Toscana Nascosta (Palaia)