Volterra: è Bandiera Arancione fino al 2020

La città di Volterra si conferma Bandiera Arancione del Touring club italiano. La cerimonia ufficiale si è svolta lunedì mattina nel Palazzo Ducale di Genova. A rappresentare il Comune l’assessore al Turismo Gianni Baruffa. "Un riconoscimento importante per la città di Volterra, per niente scontato - dichiara l’assessore Baruffa - perché le regole sono sempre più stringenti. Un marchio importante quello del Touring nel campo del turismo nazionale che valorizza l'esperienza. Avere la Bandiera Arancione vuol dire avere riconosciuta la bellezza da parte dei visitatori. Il sito del Touring ha 6 milioni di visitatori unici all'anno e questo consente di avere una vetrina importante per la nostra città. L’analisi delle località, condotta anche attraverso un sopralluogo anonimo, si sviluppa attraverso una valutazione quali-quantitativa che verifica oltre 250 criteri, raggruppati in 5 aree relative agli aspetti rilevanti del sistema di offerta turistica di un comune. Ringrazio gli uffici del Comune che hanno lavorato per raggiungere questo importante risultato. La Bandiera Arancione avrà validità fino al 31 dicembre 2020".

Solo l’8% di coloro che fanno domanda sono riusciti ad avere la Bandiera Arancione: su 2838 candidature, sono 227 le città italiane ad aver centrato l'obiettivo. "Un riconoscimento, sempre più esclusivo, che premia l'eccellenza diffusa di un'intera comunità ed i risultati concreti e misurabili raggiunti nel campo dell'accoglienza" è il commento del sindaco Marco Buselli.