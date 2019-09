Bando Servizio Civile in Ism

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Perché scegliere un progetto AISM AISM, ti permette di impegnarti in progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con sclerosi multipla. Scegliere un progetto AISM vuol dire avere un ruolo da protagonista nella tua comunità e cambiare per sempre il tuo modo di essere. Se sei disposto a vedere il mondo con occhi diversi e guardare alla diversità come un valore scegli un progetto AISM. Clicca su questo link per sapere di più sul nostro progetto!! http://bit.ly/2kkOpQw Contattaci per qualsiasi dubbio o domanda alla mail aismpi@libero.it!!