Bonus baby sitter: sarà spendibile anche nei centri estivi

Bonus baby sitter 2020, tutte le novità: a quanto ammonta e come potrà essere speso

Tra le tante misure contenute nel dl rilancio c'è anche un rinnovato e potenziato bonus baby sitter. E' infatti in arrivo un contributo che può arrivare complessivamente fino a 1.200 euro per la babysitter per ogni famiglia, raddoppiato rispetto ai 600 euro stanziati dal Cura Italia. Il bonus baby sitter - e questa è una novità attesa ma non scontata - sarà spendibile anche per centri estivi e servizi per l’infanzia.

Contestualmente è previsto anche un fondo da 150 milioni di euro da dare ai Comuni per potenziare i centri estivi, anche in collaborazione con istituti privati, per bambini dai 3 ai 14 anni. "Per sostenere le famiglie in difficoltà con i figli e le scuole chiuse abbiamo fatto un lavoro sinergico anche con Anci per attivare centri estivi" ha detto il premier, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa sul dl rilancio.

Per aiutare i genitori che lavorano è stato confermato anche il congedo parentale pagato al 50% per chi ha figli fino a 12 anni per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 30 giorni. Il congedo parentale si potrà richiedere fino al 31 luglio 2020 con i periodi coperti da contribuzione figurativi. Lo smart working fa ormai parte della vita di tante persone e in futuro avrà sempre più spazio. Intanto fino a fine emergenza sarà possibile anche chiedere lo smart work per i dipendenti di aziende private con figli fino a 14 anni.

