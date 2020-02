Borsa Mercato Lavoro alla Leopolda: porte aperte a chi cerca un impiego nel turismo

Opportunità di lavoro nel turismo. Sbarca a Pisa la seconda edizione della Borsa Mercato Lavoro #BML2020, l'evento che incrocia domanda e offerta di lavoro, promosso e organizzato dall'Ente Bilaterale del Turismo Toscano EBTT, patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di Pisa e realizzata in collaborazione con il Centro per l'Impiego e l'Istituto IPSSAR Matteotti di Pisa.

Saranno più di 50 le aziende della provincia di Pisa presenti con propri stand il prossimo giovedì 20 febbraio all'interno dei locali della Stazione Leopolda, pronte ad accogliere e incontrare centinaia di giovani e meno giovani in cerca di una occupazione e interessati a fare una esperienza di lavoro nel mondo del turismo.

Numerose le offerte di lavoro per receptionist e manutentori, cuochi e personale di sala, bagnini e animatori di villaggi turistici, accompagnatori e tecnici del suono solo per citare alcune delle figure professionali ricercate. Sono oltre 400 i candidati che sul sito www.borsamercatolavoro.it hanno già effettuato una registrazione online sull'apposita piattaforma.

L'ingresso è consentito dalle 10 della mattina ed è assolutamente gratuito.



“Quest'anno organizziamo ben 9 edizioni della Borsa Mercato Lavoro in tutta la Toscana e Pisa è sicuramente un evento molto importante di questa roadmap - commenta il presidente dell'Ente Bilaterale del Turismo Toscano Federico Pieragnoli - una straordinaria occasione sia per le aziende del territorio, che hanno la possibilità di incontrare profili professionali idonei alle loro specifiche esigenze, sia per tutti coloro che cercano opportunità di lavoro nel mondo del turismo”.

L'invito alla partecipazione giunge anche dal vicepresidente dell'EBTT Roberto Betti: “La qualità del lavoro è al centro di iniziative come la Borsa Mercato del Lavoro, con le aziende iscritte all'Ebtt che applicano il contratto nazionale del lavoro e ricercano personale qualificato. Un bel contributo alla valorizzazione del turismo della nostra regione”.



Per iscriversi www.borsamercatolavoro.it