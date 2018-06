'CantinaJazz' a Villa di Corliano

Venerdì 29 Giugno, presso la Villa di Corliano di Rigoli, nell'ambito della V edizione del 'Grand Tour delle Ville Pisane', promosso dal Comune di San Giuliano Terme, si apre l'ottava edizione del Festival di Musica e Arti Varie 'Chi Vuol Esser Lieto Sia...', organizzato dall'omonima Associazione Culturale sotto la direzione artistica di Anna Ulivieri.

L'inizio è per le ore 17, quando verrà celebrata la messa per la ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo. Alle 19.30 la premiazione del concorso 'La barca di San Pietro', un omaggio all’antica usanza di predisporre nella notte fra il 28 e il 29 giugno, una damigiana di vetro riempita d’acqua e nel far colare nell’acqua un albume d’uovo. Il mattino seguente si troveranno nell’acqua delle strutture, formate dall’albume, che ricordano le vele di una nave. Quella che mostrerà il disegno ritenuto più bello farà vincere il relativo premio.

Alle 20 'CantinaJazz', lo spettacolo multisensoriale che invita a degustare la musica e a ascoltare il vino; confidando nel bel tempo, i tavoli saranno piazzati intorno al secolare platano che domina l'aia della Villa, dove i conti Agostini Venerosi della Seta, due secoli fa, ospitavano Cesare Studiati impegnato a sperimentare combinazioni di uvaggi per conto di Bettino Ricasoli, fino a giungere, proprio in questa villa sul Monte Pisano, a definire la combinazione di quello che si sarebbe chiamato Chianti, ed avrebbe raggiunto notorietà mondiale.

Questo appuntamento di 'CantinaJazz' vede protagonista enologico la cantina Castelvecchio di Terricciola, protagonista gastronomico l'Osteria all'Ussero e il suo chef Antonio Cappabianca, e protagonisti artistici gli elementi dell'Emiliano Loconsolo quintet.

Il percorso enogustativo di questo appuntamento inizia dal bianco di Castelvecchio, Il Picchio 2017, che verrà accompagnato da tempura di verdure e crostino al lardo. Dal bianco al rosato con Il Tocco 2017 accompagnato da strozzapreti ai grani antichi del Morelli al ragù d'anatra.

Nel terzo momento è di scena il rosso principe della casa, Le Balze 2015, Terre di Pisa Doc; a questo viene abbinato il filetto di cinta marinato al miele, crema di cipolle di Tropea e mela annurca. A chiudere in bellezza, non può mancare il più premiato dei vini di Castelvecchio, l'Armida, Vinsanto del Chianti Doc Riserva 2011.

Al termine dello spettacolo, spenta ogni luce artificale, è prevista un'osservazione guidata del cielo condotta dall'Associazione Astrofili Pisani Galileo Galilei.

Il costo del biglietto è di 35 euro, tutto incluso, (33 euro per i soci Coop, 20 euro per bambini da 7 a 16 anni). Per info e prenotazione (obbligatoria): info@cantinajazz.com; 320 8787288.