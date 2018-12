Capodanno 2019 a Pisa, in Piazza Garibaldi anche Tailorsan

Quello che ci accompagnerà nel 2019 sarà un Capodanno targato Tailorsan in molte regioni. Anche quest’anno, infatti, grazie al lavoro incessante dei nostri concessionari, in molte piazze d’Italia saranno presenti i nostri servizi e la nostra qualità. Da Roma a Milano, passando per Pisa, Olbia, Salerno, Cagliari, Sestola, Imola: Tailorsan sarà a disposizione delle centinaia di migliaia di persone che hanno deciso di passare in piazza la mezzanotte per aspettare l’arrivo del nuovo anno. “Anche questo – le parole dell’amministratore, Loris Talone – sarà un Capodanno nel segno di Tailorsan, a conferma della nostra crescita costante e continua. Questo grazie ai nostri concessionari che in tutta Italia lavorano per dare sempre servizi al top per gli eventi più importanti”.

Pisa si prepara nel migliore dei modi a festeggiare la notte più lunga dell’anno con la comicità di Emanuela Aureli e le sonorità Disco degli Adika Pongo. Con loro, sul palco allestito per l'occasione nella centralissima piazza Garibaldi anche Maria Elena Fabi, giornalista Rai. Tailorsan sarà presente con i suoi servizi: 10 bagni mobili per tutte le persone che passeranno in piazza la mezzanotte.