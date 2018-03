Volterra, un nuovo corso per il Centro Commerciale Naturale: "Per una spinta all'economia"

Nuovo direttivo per il Centro Commerciale Naturale di Volterra, che vede come presidente Simone Virgili (DeSì Calzature) e come vice Jonni Guarguaglini (VolaTerrA e Fornelli), seguono Valentina Gentile (Cuky's Play Baby Parking) come tesoriere e Lucia Niccolini (Oasi's) come segretario.

Nel consiglio sono poi presenti Valentina Innocenti (Centro Estetico Sunrise), Fabiola Ciurli (La sosta di Gallina), Eva Cherici (Tabaccheria numero 6), Stefania Trafeli (La Vecchia Fonte) e Luca Fiumi (Rossi Alabastri).

"L'evoluzione naturale dell'associazione, approdata a Volterra diversi anni fa, sentiva l'urgenza di una spinta che ne rinnovasse l'immagine e il sistema di operare - sottolineano dal CCN - tante cose sono state fatte in passato e speriamo di contare sull'esperienza dei predecessori che sicuramente continueranno a far parte del gruppo, costituendo un riferimento indispensabile per noi tutti".



"Abbiamo la consapevolezza che non è facile lavorare su questo meraviglioso poggio, che ci sarà tanto da fare, che sicuramente qualcuno avrà da ridire. Ebbene; accetteremo di buon grado ogni critica costruttiva e cercheremo di aggiustare il tiro se talvolta per inesperienza, per mancanza di mezzi o semplicemente perché siamo umani, faremo qualche errore" evidenziano ancora dal direttivo.

La Confersercenti supporta il progetto mentre l'amministrazione comunale, la Pro Volterra e il Consorzio Turistico hanno dato piena disponibilità e collaborazione alle future iniziative.



"L’adesione di ogni singolo imprenditore è fondamentale per potenziare questo progetto, per definire uno scambio di idee che siano la base per un nuovo sviluppo economico della città. La partecipazione è importante per poter avere una voce all’interno di questa nuova realtà - sottolineano ancora i commercianti - il Centro Commerciale Naturale rappresenta un ottimo mezzo per lo sviluppo dei progetti che vogliamo creare con i protagonisti dell’economia cittadina, le imprese, ed intende promuovere iniziative che coinvolgano gli imprenditori del centro storico, ma non solo. L'interesse è quello di dar vita a un gruppo che dia una spinta per l’economia, ma che sviluppi anche la collaborazione tra operatori, in quanto si vuole operare a stretto contatto con le attività produttive e con le tante associazioni presenti sul territorio".

Da qui l'appello alla partecipazione: "Serve però anche la collaborazione di tutte le attività, gli studi professionali, le associazioni che a Volterra sussistono e di Volterra si nutrono più o meno direttamente. Vorremmo che il lavoro in sinergia costituisse il nostro modus operandi. La riqualificazione del tessuto commerciale, inscindibile da quello sociale, la valorizzazione dell'enorme patrimonio di cui disponiamo, naturale, artistico e manifatturiero sono fattori su cui bisogna puntare se vogliamo far vivere la nostra zona. Noi cercheremo di dare il nostro contributo affinché ciò avvenga".

Intanto e stata costituita una pagina Facebook Centro commerciale naturale Volterra ed un profilo Instagram con lo stesso nome.

Chiunque voglia mettersi in contatto con il direttivo, oltre ai social, può scrivere all'indirizzo mail: ccn.volterra@hotmail.com.

"Saremo lieti di spiegare le nostre idee, e chiarimenti sulla quota associativa, che, tramite votazione dei partecipanti alla prima assemblea, è stata stabilita a 50 euro - concludono dal CCN - per chi vuole associarsi può recarsi presso i seguenti esercizi di Volterra: Desi Calzature, Cuky's Play Baby Parking e Centro Estetico Sunrise".

Gallery