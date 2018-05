Dalla Camera di Commercio 150mila euro alle imprese per la partecipazione a fiere

150mila euro stanziate dalla Camera di Commercio di Pisa per la partecipazione autonoma delle aziende pisane a mostre e fiere internazionali.

Lo strumento messo a disposizione è quello dei voucher, erogati a copertura di parte delle spese sostenute per la partecipazione in autonomia a mostre e fiere internazionali in Italia e all’estero, che non godano di abbattimenti di costi da parte della Regione Toscana, anche attraverso Toscana Promozione Turistica, o di altri Enti Pubblici e Ministeri.

I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese riconosciute e documentate, fino ad un massimo di 2.000 euro, per manifestazioni svolte in Italia o in paesi esteri appartenenti all’Unione Europea e fino ad un massimo di 2.500 euro, per manifestazioni svolte in paesi esteri non appartenenti all’Unione Europea. Per la partecipazione tramite Consorzi e reti d’impresa viene invece riconosciuto un sostegno commisurato al numero dei partecipanti allo stand collettivo (con un massimale di 2.000 euro per impresa per fiere in ambito UE e di 2.500 euro per fiere extra UE) sino ad un massimo di dieci imprese e, in ogni caso, fino al 50% dei costi sostenuti.

Nell’ottica di coinvolgere e sostenere sempre nuove imprese è ammessa una sola domanda per azienda/consorzio/cooperativa e saranno escluse quelle che hanno già usufruito di contributo della Camera di Commercio di Pisa per due edizioni della stessa mostra o fiera negli ultimi tre anni, con eccezione di quelle operanti nella lavorazione dell’alabastro: un comparto al quale la Camera vuol dare particolare sostegno. I voucher saranno concessi secondo l’ordine cronologico di arrivo della domanda fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Tutte le informazioni, il bando e la modulistica sono reperibili sulla homepage della Camera di Commercio di Pisa.

“In linea con le competenze che la recente riforma delle Camere di Commercio ci ha assegnato - commenta Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio di Pisa - questo bando rappresenta un altro importante strumento che mettiamo a disposizione delle PMI per sostenerle e assisterle nel loro percorso di avvicinamento ai mercati internazionali. Ma non si tratta di una novità: solo nel corso del 2017 sono state 80 le imprese che hanno beneficiato del contributo per l’abbattimento delle spese sostenute per la partecipazione a fiere estere, un segno tangibile di quelle che sono le nostre priorità, ovvero essere vicini alle imprese con concretezza”.