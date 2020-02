Pubblicato il bando Estate INPSieme 2020: ecco come partecipare

C’era grande aspettativa per l’uscita del bando Estate INPSieme 2020 e finalmente venerdì sera 7 febbraio il bando è stato pubblicato. L’iniziativa, che da alcuni anni viene offerta da INPS ai figli ed equiparati di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione, è un’occasione imperdibile per molti giovani che desiderano viaggiare all’estero per imparare una lingua. Tramite Estate INPSieme 2020, INPS offre borse di studio fino a 2000€ l’una per soggiorni studio all’estero volti all’apprendimento di una lingua straniera.

A fianco di questa oppurtunità è stato pubblicato anche il bando Corso di Lingue all’Estero 2020, il quale è invece finalizzato al conseguimento di una certificazione del livello di conoscenza di una lingua straniera secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo (CEFR); in questo secondo caso il conttributo massimo arriva a 3900€ complessivi. Entrambi bandi sono occasioni importanti per gli studenti italiani ed organizzazioni leader nel settore dei viaggi studio come EF Education First sono già pronte con offerte e pacchetti costruiti appositamente per INPSieme 2020. In particolare, con EF è possibile effettuare una preiscrizione che aiuterà molte famiglie nel processo di partecipazione al bando. I consulenti linguistici EF infatti aiutano gli studenti non solo nella scelta della destinazione e del corso di lingua, ma li affiancano nell’iter di iscrizione pre e post pubblicazione delle graduatorie.

Ecco quindi le date da ricordare e gli step per partecipare:

- Pubblicazione Bando INPS: 7 febbraio 2020

- Invio della domanda: dalle ore 12 del 18 febbraio 2020 entro le ore 12 del 10 marzo 2020

- Pubblicazione graduatorie: entro il 9 Aprile 2020

- Scelta dell’organizzazione per il viaggio studio: dal 9 al 4 Maggio

- Completamento dell’iscrizione tramite l’orgazzazione scelta: entro il 4 Maggio 2020

Se non si viene selezionati nelle graduatorie di inizio Aprile, niente panico: INPS prevede un eventuale scorrimento di graduatorie con una seconda pubblicazione entro il 15 maggio, a seguito della quale i beneficiari subentrati potranno completare l’iscrizione con l’organizzazione scelta entro

il 25 maggio 2020. Negli scorsi anni migliaia di giovani hanno tratto benefici dal Bando Estate INPSieme vivendo esperienze incredibili che li hanno fatti crescere, come è successo a Federico, che ha viaggiato con EF Education First in Irlanda che racconta "La cosa più entusiasmate di questa esperienza è stata

l’enorme quantità di persone nuove che ho conosciuto, provenienti da tutto il mondo [...]. Le lezioni [con EF] sono state molto stimolanti e gli insegnanti molto preparati ed amichevoli".