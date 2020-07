Borse di studio da 25mila euro alla scuola di cucina Tessieri di Ponsacco

Sei borse di studio della durata di 6 mesi, destinate ai migliori diplomati degli istituti alberghieri di tutta Italia, per un percorso formativo gratuito di specializzazione in alta cucina e pasticceria nei laboratori di Scuola Tessieri. L’atelier di arti culinarie di Ponsacco lancia l'iniziativa per investire nei giovani del settore turistico nel post covid, mettendo sul piatto un valore pari a 150mila euro.

"Abbiamo deciso di dare un sostegno agli studenti degli istituti alberghieri, neo diplomati o diplomati negli scorsi anni, che in questa situazione di crisi potrebbero non riuscire a lavorare con contratti stagionali" dichiara Alessio Tessieri, presidente e fondatore di Scuola Tessieri. Le sei borse di studio di 6 mesi, del valore di 25.500 euro ciascuna, saranno rinnovabili per altri 6 mesi. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum in formato europeo alla mail info@scuolatessieri.it. Una commissione guidata dal direttore di Scuola Tessieri Mario Ragona, con il Maestro Pasticcere Raffaele Musacco e lo Chef Stefano Cipollini, convocherà gli allievi per una preselezione al termine della quale verranno eletti i 6 vincitori. La scadenza per la presentazione delle candidature è domenica 12 luglio 2020.