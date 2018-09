Csi apre bando per servizio civile a Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La scadenza è il 28 settembre prossimo; ed i giovani fra i 18 e 28 anni, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese, potranno consegnare anche al CSI - Centro Sportivo Italiano - di Pisa le domande e partecipare così alla selezione per n° 3 volontari del Sevizio Civile e dedicare così alcuni mesi della propria vita al servizio della Comunità. Il CSI è stato inserito nel progetto 'S-Factor', cioè Sport e Sani stili di vita, come fattori essenziali per lo sviluppo psico-fisico degli adolescenti/preadolescenti, quali destinatari, per educarli ed accompagnarli nelle loro crescita e renderli dei cittadini consapevoli ed informati.

Sul sito web sia del CSI Nazionale (http://www.csi-net.it/) che del CSI Comitato di Pisa (https://www.csipisa.it/) troverete i seguenti allegati: il progetto 'S-Factor', nella sua interezza, e i moduli della domanda di partecipazione, della dichiarazione titoli e della informativa privacy. Quest’anno per il Servizio Civile è stato realizzato il sito (http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/) dove viene spiegato come compilare gli allegati. La domanda può essere inviata via PEC csi-pi@pec.csi-pisa.it, con raccomandata a/r oppure presentata direttamente a mano presso il CSI Comitato di Pisa Via Cisanello 4 (Segreteria tel. 050571366).