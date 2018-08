Toscana Aeroporti: nuovo record di passeggeri per gli scali di Pisa e Firenze

Risultati primo semestre 2018

Andamento del traffico passeggeri e cargo

Analizzando nel dettaglio i dati, c'è da sottolineare come detto il record di traffico passeggeri per il Sistema Aeroportuale Toscano che, con 3.766.306 passeggeri trasportati al 30 giugno 2018, registra una crescita del +3,1%. Nel primo semestre del 2018 gli aeroporti toscani di Firenze e Pisa sono stati collegati con 95 destinazioni, di cui 12 nazionali e 83 internazionali (22 operate in entrambi gli scali), servite da 37 compagnie aeree (di cui 7 operanti in entrambi gli scali), 21 IATA e 16 low cost.

Il traffico cargo, con 5.686 tonnellate di merce e posta trasportate, è in aumento del 5,2%.

Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

Con 2.474.746 passeggeri trasportati nel primo semestre 2018, l’aeroporto Galilei di Pisa segna un nuovo record di traffico passeggeri (+69.891 passeggeri, +2,9% rispetto allo stesso periodo del 2017). L’incremento è principalmente riconducibile al positivo andamento dei movimenti dei voli totali (+1,2%) e del load factor dei voli di linea pari all’85,6%. In crescita sia il traffico di linea internazionale (+3,5%), che rappresenta il 71,5% del totale passeggeri, sia quello domestico (+1,1% rispetto al primo semestre 2017). I principali mercati per il Galilei risultano essere, dopo quello domestico, il mercato britannico (20,3% del totale), spagnolo (10,9% del totale) e tedesco (7,4% del totale).

Il traffico cargo, con 5.560 tonnellate di merce e posta trasportata, è in crescita del 5,0% nel primo semestre del 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze

Record di traffico passeggeri anche per l’aeroporto Vespucci di Firenze, in crescita del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2017 con 1.291.560 passeggeri transitati al 30 giugno 2018. "Così come accaduto negli anni scorsi, anche il primo semestre del 2018 è stato caratterizzato da un elevato numero di voli dirottati/cancellati pari a 741 movimenti per una perdita stimata di circa 76 mila passeggeri. Di questi, ben 189 sono stati dirottati/cancellati per avverse condizioni meteo a testimonianza dell’inadeguatezza dell’infrastruttura fiorentina - sottolineano da Toscana Aeroporti - al netto della perdita stimata di passeggeri, il traffico dello scalo aeroportuale di Firenze avrebbe registrato una crescita del traffico passeggeri del +9,6%". Positivo l’andamento del load factor dei voli di linea pari al 79,3% rispetto allo stesso periodo del 2017. In aumento (+3,1%) sia il traffico di linea internazionale (che rappresenta l’85,3% del traffico totale) sia il traffico domestico (+7,3%). I principali mercati del Vespucci risultano essere quello tedesco (20,3% del totale), francese (20,0% del totale) e quello italiano (14,7% del totale).

Risultati economici

I ricavi totali del primo semestre 2018 si attestano a 61 milioni di euro, in crescita del 10,4% rispetto ai 55,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2017.

I ricavi 'Aviation' al 30 giugno 2018 sono pari a 43,4 milioni di euro, in linea (-0,3%) con i 43,5 milioni di euro del primo semestre 2017. I ricavi 'non Aviation' ammontano a 14,0 milioni di euro, in crescita del 10,1% soprattutto per le positive performance dei ricavi relativi alle attività 'vip lounge', 'parking' e 'retail'.

Nuovo consigliere nel Cda