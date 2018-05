Toscana Aeroporti, crescono i ricavi: bene Firenze, stabile Pisa

Risultati positivi dal punto di vista economico finanziario per i due scali aeroportuali di Pisa e Firenze. Il consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti ha approvato infatti il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo. Nei primi tre mesi dell'anno sono stati raggiunti 1,4 milioni di passeggeri nei due aeroporti toscani. Il progresso nel numero di viaggiatori si è riversato positivamente sui conti del gruppo: i ricavi sono aumentati del 17,2% e l'Ebitda (i profitti prima degli interessi, delle imposte, degli ammortamenti), depurato dalle entrate straordinarie, del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi consolidati hanno raggiunto i 25,8 milioni, in crescita del 17,2%. I ricavi operativi hanno toccato i 20,3 milioni (+5,1%). L'ebitda si è attestato a 6,3 milioni, rispetto ai 2,3 milioni del primo trimestre del 2017 per merito anche dei proventi straordinari. Il risultato netto del gruppo è positivo per 1,8 milioni rispetto al valore negativo per 506 mila euro del 2017. Si solleva di quasi 3 milioni l'indebitamento finanziario netto consolidato da 28,5 milioni di fine 2017 a 31,4 milioni al 31 marzo. Il rapporto debt/equity, che misura l'equilibrio fra mezzi finanziari di terzi e mezzi propri, arriva a un valore di 0,27.



"Il primo trimestre dell'anno procede in continuità con i risultati del 2017 e l'attuale programmazione dei voli per l'estate lascia prevedere un esercizio 2018 caratterizzato da tassi di crescita positivi", afferma in una nota il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai, che sottolinea "i risultati particolarmente positivi del mercato russo, grazie all'apertura del collegamento da Pisa per San Pietroburgo e l'incremento di frequenze per Mosca".

Nel dettaglio a dettare il ritmo è l'aeroporto 'Vespucci' di Firenze che, con 521.307 passeggeri transitati nel primo trimestre del 2018, segna una crescita del 7,1% rispetto allo stesso periodo del 2017. Anche nel primo trimestre dell’anno è stato rilevato un elevato numero di voli dirottati/cancellati pari a 273 movimenti con una perdita stimata di circa 26mila passeggeri. Al netto della stimata perdita di passeggeri, il traffico dello scalo aeroportuale di Firenze avrebbe registrato una crescita del traffico passeggeri del 12,5%. L’aeroporto Vespucci ha realizzato il record di traffico passeggeri per ogni singolo mese del primo trimestre del 2018 registrando una crescita sia del traffico di linea internazionale (+6,6%, pari all’83,7% del traffico totale di linea) sia del traffico domestico (+12,6%) rispetto allo stesso periodo del 2017. I principali mercati del Vespucci sono il mercato tedesco e francese (entrambe con una quota del 21,2% sul totale), il mercato domestico (16,3% del totale) e quello spagnolo (11,4% del totale). Di rilievo la forte crescita registrata sia dal mercato spagnolo, grazie all’incremento di frequenze da parte di Vueling per Barcellona e Madrid, sia dal mercato olandese grazie alla piena operatività del collegamento operato sempre da Vueling per Amsterdam.

Sostanzialmente stabile invece l'aeroporto 'Galilei' di Pisa che con 879.433 passeggeri trasportati al 31 marzo 2018, rispetto agli 883.062 dello stesso periodo del 2017, segna un -0,4% nel traffico passeggeri. Il traffico di linea internazionale rappresenta il 63,7% del traffico totale di linea dell’aeroporto Galilei (in diminuzione dell’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2017) mentre quello domestico il 36,3% (in crescita del 2,3%). I principali mercati per il Galilei risultano essere, dopo quello domestico, il mercato britannico (15% del totale), spagnolo (13,6% del totale) e quello tedesco (6,8% del totale).

Il traffico cargo con 2.735 tonnellate di merce e posta trasportata è in crescita dell’1,3% nel primo trimestre 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.