Toscana Aeroporti, il 2017 si chiude al meglio: nuovo record passeggeri

AEROPORTO 'GALILEI' DI PISA. Superata per la prima volta la soglia dei 5 milioni di passeggeri per l’aeroporto Galilei di Pisa. Con 5.233.118 passeggeri raggiunti, il traffico è in crescita del 4,9% rispetto al 2016 (+243.622 passeggeri). L’incremento è principalmente riconducibile al positivo andamento dei movimenti dei voli totali (+3,1%) e del load factor dei voli di linea pari all’86,6% (+2,1 p.p.). In crescita sia il traffico di linea internazionale (+5,4%), che rappresenta il 72,4% del totale passeggeri, sia quello domestico (+3,2% rispetto al 2016). Per il Galilei le mete principali risultano Londra Stansted, Londra Gatwick, Catania, Palermo e Cagliari. I dati di traffico cargo registrati nel 2017 dall’aeroporto Galilei di Pisa evidenziano una crescita del 2,9% (pari a +297.036 Kg di merce e posta trasportati). Tale risultato è dovuto principalmente all’incremento del traffico courier gestito dal vettore DHL.

AEROPORTO 'VESPUCCI' DI FIRENZE. Record di passeggeri anche per l’aeroporto Vespucci di Firenze che, con 2.658.049 passeggeri transitati nel 2017, è in crescita del 5,7% rispetto al 2016. Tali risultati sono stati ottenuti nonostante le limitazione operative della pista del Vespucci che a causa delle condizioni metereologiche hanno causato oltre 1.400 dirottamenti e/o cancellazioni per una perdita stimata di oltre 130mila passeggeri. L’aeroporto Vespucci ha comunque realizzato il record di traffico passeggeri per ogni singolo mese del 2017. Il traffico di linea internazionale è in crescita del 6,6% (pari all’85,5% del traffico totale) mentre il traffico domestico è sostanzialmente in linea con il dato del 2016 (+0,2%). Le prime cinque destinazioni preferite per il Vespucci risultano Parigi Charles de Gaulle, Francoforte, Amsterdam, Roma Fiumicino e Monaco.