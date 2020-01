Flussi turistici: controlli sulle strutture ricettive della provincia

Strutture ricettive nel mirino dell’ufficio del turismo del Comune di Pisa che dà il via ad una serie di verifiche e controlli riguardo all’obbligo di comunicare i dati sulle presenze turistiche. Questo tipo di comunicazione, prevista dal Codice del Turismo della Regione Toscana, fornisce all’amministrazione regionale i dati relativi ai flussi turistici, indicando il numero degli arrivi e delle presenze oltre alla provenienza geografica delle persone.

"Questa lettura dei dati è uno strumento utile per lo studio e per lo sviluppo di adeguate politiche in ambito turistico, oltre che per le rilevazioni ISTAT previste dalla legge - dichiara l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini - invito pertanto tutti gli operatori turistici a rivolgersi agli uffici comunali che sono disponibili a fornire tutte le informazioni necessarie in materia, in uno spirito di collaborazione utile per prevenire ed evitare possibili sanzioni".

Questa operazione di controllo, avviata già in passato dal Comune di Pisa, ha portato all’invio di 190 sanzioni notificate nei confronti di titolari di strutture ricettive che non avevano provveduto all’inserimento dei dati sul portale regionale.

In sintesi: al 31 dicembre 2018 le strutture censite dal sistema informatizzato per la provincia di Pisa erano 1176, di cui 198 inadempienti; al 1° giugno 2019 le strutture censite erano 1192, di cui 153 inadempienti; al 1° dicembre 2019 le strutture censite erano 1293 di cui 124 inadempienti. La percentuale delle attività che non comunicano i dati sulle presenze turistiche è scesa, passando dal 16,8% di dicembre 2018 al 7,8% di dicembre 2019. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di abbassare ulteriormente il numero delle strutture che non forniscono i dati richiesti, in modo che la situazione relativa al monitoraggio delle presenze turistiche sia quanto più possibile aderente alla realtà.

Per le strutture ricettive che hanno bisogno di informazioni è possibile rivolgersi agli indirizzi di posta elettronica dell’Ufficio Turismo del Comune: statisticaturismo@comune.pisa. it e locazionituristiche@comune. pisa.it

L’Ufficio turismo ha attivato in vicolo Del Moro n.3 uno sportello sanzioni – contenzioso, aperto al pubblico ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00. Per informazioni, Ufficio turismo: tel. 050910480 – 050910270 – 050910375. Sportello sanzioni/contenzioso 050910151.