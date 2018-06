Casciana Terme-Lari, cresce il turismo: aumentano arrivi e presenze

Cresce il turismo di Casciana Terme Lari nel 2017, sia nel numero di arrivi che di presenze. Lo dice l'amministrazione comunale, che conta il numero di villeggianti: "Le presenze toccano quota 48.745 e crescono del 36,17% rispetto al 2016, superando i valori del 2013, anno antecedente la fusione, con un tasso di crescita pari al 11,49%. L'aumento è dovuto essenzialmente agli stranieri, con presenze che in valori assoluti quasi raddoppiano. In pole position c'è ancora la Germania, che accresce progressivamente la sua quota di mercato passando dal 14% del 2015 al 19% del 2017, seguono i Paesi Bassi, che perdono lievemente quota passando dal 10% del 2015 all'8% del 2017, la Francia, che passa dal 3% del 2015 al 7% del 2017, e il Regno Unito, con una quota di mercato che dal 5% del 2016 segna il 6% nel 2017. Seppur con valori più bassi, ad aumentare sono anche danesi, svizzeri, svedesi e belgi che scelgono di passare le proprie vacanze a Casciana Terme Lari".

Anche la permanenza aumenta: "Dal 2011 ad oggi in definitiva i turisti trascorrono a Casciana Terme Lari un giorno in più: nello specifico sono 4,54 i giorni medi che si passano nella destinazione. E anche l'offerta delle strutture ricettive del territorio risponde all'andamento positivo, con un aumento rispetto al 2014 di strutture e posti letto (prevalentemente derivanti dalla componente extra alberghiera) che crescono rispettivamente del 17,19% e del 6,73%. Così come le principali attrazioni del territorio, tra cui il Castello dei Vicari che dal 2008 ad oggi è passato da poco più di 4700 ingressi all'anno agli oltre 8000 registrati del 2017, e le Terme di Casciana che nel 2017 hanno registrato la migliore situazione economica degli ultimi anni".

Un anno insomma più che positivo per il Comune: "Siamo molto soddisfatti - commenta il sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni - sono dati che riflettono una realtà senza dubbio incoraggiante e ci indicano che gli sforzi in termini di investimenti fatti fin dal nostro insediamento sono andati nella direzione giusta. Sono sempre stato convinto che per riuscire in un ambito così trasversale come il turismo fosse necessario evitare l'improvvisazione e prevedere una programmazione mirata e strutturata sulla base di indicazioni tecniche da parte di esperti del settore. Da qui la nostra volontà di farci accompagnare da una realtà come la Fondazione Campus di Lucca nella stesura del piano del turismo. Piano che stiamo attuando insieme agli operatori turistici del territorio e che già sta dando i suoi frutti: finalmente registriamo dopo diversi anni una consistente inversione di tendenza, mossa prevalentemente dalla componente straniera. Segno che la destinazione sta diventando sempre più attrattiva e conosciuta. E questo grazie agli sforzi fatti in termini di valorizzazione, alla sinergia con gli operatori turistici e alle opportunità derivanti dall’essere parte di network come le Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano e Terre di Pisa".

"Questi dati - conclude il sindaco - saranno la nostra base per migliorarci ulteriormente, nell'ottica di una sempre maggiore valorizzazione della destinazione che dovrà passare necessariamente dalle strategie contenute nel piano del turismo che attueremo insieme agli operatori del territorio e al nostro rinnovato ufficio informazioni".