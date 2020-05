Approvato il decreto Rilancio: bonus, aiuti a fondo perduto e reddito di emergenza

Approvato il decreto Rilancio, cosa ha detto Conte: ci sono bonus, Rem e aiuti a fondo perduto

„

E' stato approvato dal Governo il cosiddetto 'decreto Rilancio', "un testo complesso con oltre 250 articoli: 55 miliardi, come due manovre, due leggi di bilancio" come ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte nella conferenza stampa per presentare le misure economiche

Quanto ai prossimi passaggi di allentamento del lockdown, come riporta Alberto Berlini su Today.it, Conte ha annunciato che in vista del 18 maggio sarà adottato un decreto legge e non un dpcm per consentire una parlamentarizzazione della discussione sulle nuove misure. Dopo la conferenza stampa a Palazzo Chigi è infatti ripreso il Consiglio dei ministri per varare le linee guida da inviare alle Regioni in vista delle riaperture del 18. Come spiegato da Conte in questa fase in cui si va verso una ripartenza pressoché completa non saranno consentiti trasferimenti interregionali poiché "potrebbero condizionare una valutazione della curva epidemiologica".

Decreto rilancio: cosa cambia

Nel testo del decreto rilancio, che sarà pubblicato nelle prossime ore, sono contenuti molti interventi.

Tra i principali interventi si annoverano:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

l'introduzione del reddito di emergenza (fino a 800 euro per i nuclei con Isee fino a 15 mila euro);

aiuti a fondo perduto e sconti fiscali;

rifinanziata la cassa integrazione che arriverà più velocemente;

congedi parentali estesi a 30 giorni, e voucher babysitter raddoppiati a 1200 euro per tutti (2000 per operatori del servizio socio sanitario e alle forze dell'ordine);

diritto al lavoro agile (smartworking) per i genitori con figli fino a 14 anni;

bonus 600 euro per gli autonomi ad aprile e maggio;

bonus vacanze di 500 euro per famiglie con isee inferiore a 40mila euro;

cancellata la rata di giugno dell'Irap (l'imposta regionale sulle attività produttive) fino a 250 milioni di fatturato;

rinvio a settembre del versamento delle tasse a carico delle imprese: i contribuenti dovranno saldare il 'debito' con il fisco in unica soluzione o in quattro rate;

le notifiche delle cartelle esattoriali vengono rinviate al primo settembre, mentre la consegna degli atti di accertamento ripartirà alla fine dell'anno mentre per la notifica il termine è fissato dal primo gennaio al 31 dicembre 2021;

stop alla prima rata Imu per alberghi, agriturismi, campeggi e stabilimenti balneari;

crediti di imposta per gli affitti (fino al 60%);

credito di imposta al 60 per cento per le spese che gli esercizi dovranno realizzare per mettere i locali in sicurezza;

stop alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico per bar e ristoranti fino ad ottobre;

da 2mila e 40mila euro di contributi per le imprese: il ristoro diretto a fondo perduto alle imprese avverrà nel mese di giugno: l'Agenzia delle Entrare per una volta sarà agenzia delle uscite;

cassa depositi e prestiti potrà intervenire per ricapitalizzare imprese in asset strategici;

un miliardo di euro è stato destinato al florovivaismo, agriturismi e filiera del vino;

sconti sono pensati per l'abbassamento delle bollette elettriche con il taglio dei costi fissi portando le fatture in linea con quanto effettivamente si è consumato;

bonus bici per coprire fino ad un massimo di 500 euro, il 60% del costo sostenuto per l'acquisto di biciclette o monopattini a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 per i residenti in Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

fondi per la ricerca e l'assunzione di 4mila ricercatori e 78mila docenti;

ecobonus e sisma bonus esteso fino al 110% (a condizione che si ottenga un miglioramento complessivo di due classi energetiche, o il passaggio da classe B a classe A). La misura consentirà di realizzare i lavori di miglioramento della classe energetica e di messa in sicurezza delle abitazioni a costo zero per i cittadini poiché otterranno una detrazione fiscale pari al 110% della somma spesa o lo sconto totale in fattura cedendo il credito di imposta all'azienda che ha effettuato i lavori. L'impressa a suo volta potrà cedere illimitatamente il credito a fornitori e anche istituti bancari ottenendo immediata liquidità.

quanto alla sanità arriva l'infermiere di famiglia (o di comunità) e investimenti in servizi domiciliari.

Approvata inoltre la sanatoria per la regolarizzazione temporanea dei migranti che lavorano in Italia. Viene regolarizzato chi ha un permesso di soggiorno scaduto, ovvero colf, badanti e lavoratori agricoli. Queste persone possono chiedere, senza un datore di lavoro che li accompagni, un permesso di soggiorno temporaneo. Se esibiscono un rapporto di lavoro passato in agricoltura, possono ricevere un permesso di lavoro per 6 mesi. Escluso dal beneficio chi ha subito condanne per caporalato, sfruttamento della prostituzione o immigrazione clandestina.