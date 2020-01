Bonus medicine 2020, come ottenere lo 'sconto'

Detrazioni e bonus sono tra gli argomenti più ricercati in Rete dai contribuenti, soprattutto quando riguardano spese molto comuni come quelle sanitarie. Ma esiste un bonus medicine? Non viene chiamato in questo modo molto spesso ma, come avviene in altri bonus come quello sulle ristrutturazioni, esiste uno 'sconto' del 19%. Vediamo adesso in che modo è possibile usufruire di questa detrazione fiscale.

Bonus medicine 2020, come usufruire della detrazione

Non tutti lo sanno, ma nella dichiarazione dei redditi si possono portare in detrazione diverse spese, tra cui anche quella sanitarie, riguardanti sia l'acquisto di medicinali che le prestazioni mediche. La legge prevede un limite minimo di 129,11 euro oltre il quale scatta la detrazione del 19%, l'agevolazione spetta soltanto ai redditi inferiori ai 120mila euri annui. Per chi ha un reddito compreso tra i 120mila e i 240mila euro il bonus può essere richiesto soltanto in caso di gravi patologie.

Bonus medicine 2020: come pagare per ottenere lo 'sconto'

La detrazione delle spese sanitarie e mediche non è cambiata molto rispetto agli anni passati, ma l'ultima legge di Bilancio ha introdotto alcune importanti novità, soprattuto per le modalità di pagamento. Infatti, per avere diritto al bonus medicine, ossia la detrazione al 19% delle spese, bisognerà effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili, al di là di alcune eccezioni.

Le spese sanitarie che si possono ancora pagare in contanti sono:

i farmaci;

i dispositivi medici;

le visite ed esami in ospedale o in cliniche convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale (Ssn).

Sarà invece obbligatorio pagare con bancomat, carta di credito o altri metodi tracciabili, i seguenti servizi:

le visite specialistiche, effettuate in regime privato;

le visite effettuate in strutture private.

Bonus medicine 2020, come compilare il 730

Nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito i nuovi modelli per la dichiarazione dei redditi. Per ottenere la detrazione a 19% delle spese mediche si può utilizzare il 730 compilato o quello ordinario, ma nel secondo caso vanno compilare le sezioni appositamente dedicate a questa tipologia di spese.