Cassa di Risparmio di San Miniato, c'è il nuovo cda: Gronchi presidente

E' Divo Gronchi il nuovo presidente della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.. L’Assemblea dei soci ha infatti proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale. Vicepresidente diventa Olivier Guilhamon. Entrano in Consiglio di Amministrazione anche Roberto Ghisellini, Vittorio Ratto, Jean-Philippe Laval, Lamberto Frescobaldi e Antonella Cappiello.

Il presidente del Collegio Sindacale è Marco Ziliotti, con Francesca Pasqualin e Mario (Maurizio) Ferrucci sindaci effettivi e Roberto Perlini e Germano Montanari sindaci supplenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il toscano Massimo Cerbai direttore generale.

Alberto Silvano Piacentini lascia la carica di direttore generale di Carismi per ricoprire un incarico di responsabilità all’interno del gruppo.

"Il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale avvieranno l’implementazione del Piano Industriale, focalizzato al rilancio e alla crescita dei segmenti famiglie e imprese sul territorio - si legge in una nota di Carismi - nello specifico, il piano prevede nuovi finanziamenti all’economia pari a circa 1,0 Mld € nell’arco del triennio 2018-2020, con una crescita media del 10% circa, superiore alle stime di mercato che prevedono un incremento medio degli impieghi nell’intervallo 1-1,5%. Il piano industriale prevede importanti investimenti da parte del gruppo per lo stesso triennio 2018-2020 per lo sviluppo di nuovi modelli di filiale, nuovi prodotti e l’adozione dei sistemi informativi del gruppo. Si stima che gli investimenti e i volumi di credito erogati sul territorio si traducano in una crescita dei clienti del 10% nell’arco dei tre anni. A valle dell’operazione di acquisizione di Carismi, Caricesena e Carim, perfezionata a dicembre 2017, il gruppo bancario Crédit Agricole Italia supera i 2 milioni di clienti, raggiungendo in Toscana una quota di mercato del 6,1% circa".