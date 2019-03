Brexit e commercio extra UE: giornata di informazione 'Exportday'

A pochi giorni dalla data del 29 marzo, data prevista per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, l’Agenzia Dogane Monopoli (ADM) ha organizzato l’Exportday, un evento in cui tutti gli Uffici delle Dogane saranno a disposizione delle imprese, in particolare quelle che hanno poca dimestichezza con le formalità doganali da assolvere prima di effettuare operazioni commerciali con paesi extra UE.

L’iniziativa intende fornire tutte le informazioni necessarie per affrontare l’impatto che la Brexit potrebbe avere sulle transazioni commerciali con il Regno Unito qualora, al 29 marzo o in data posteriore, dovesse configurarsi come stato terzo rispetto all’Unione Europea. L’evento si svolgerà lunedì 18 marzo 2019 con un seminario organizzato dall’Ufficio delle Dogane di Pisa, in collaborazione con la locale Camera di Commercio, che si terrà presso la sede di quest’ultima, in piazza Vittorio Emanuele, II n° 5 dalle ore 10 alle ore 13.

Dopo i saluti istituzionali della Camera di Commercio di Pisa, l’evento sarà introdotto da Giuseppe Paolini, Funzionario delegato dell’Ufficio delle Dogane di Pisa. Seguiranno gli interventi di alcuni funzionari dell’Ufficio: Oreste De Sanctis, che presenterà un focus sulle semplificazioni all’export; Biagio Raffaele, che esporrà le conseguenze della Brexit sugli scambi commerciali tra Regno Unito e Unione Europea; Martino Bianchi, che illustrerà lo status AEO e i connessi vantaggi per le imprese.