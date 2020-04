Facciamoci trovare pronti: webinar di Conflavoro Pmi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Facciamoci trovare pronti! Questo il titolo e lo spirito dell’iniziativa di Conflavoro Pmi Pisa-Livorno, così come ideato e promosso dal Presidente Salvatore Centola. Una serie di appuntamenti Webinar (due a settimana) che stanno riscontrando partecipazione e attenzione da parte degli imprenditori e dei professionisti coinvolti. Con questa iniziativa – così ci illustra il Presidente Centola – abbiamo messo in rete una serie di professionalità nei vari campi di interesse delle attività economiche, che si sono messe a disposizione al fine di offrire un servizio informativo gratuito alle imprese in vista della prossima riapertura delle attività lavorative. Lo scopo è quello di fornire agli imprenditori e a tutti gli operatori le corrette informazioni per poter riaprire le proprie attività rispettando le disposizioni di legge e garantendo la salute e l’incolumità lavoratori e cittadini. “Facciamoci trovare pronti” – prosegue il Presidente – intende anche fornire a imprenditori e professionisti, oltre alla corretta interpretazione rispetto all’evoluzione del quadro normativo a livello nazionale e regionale, stimoli e chiavi di lettura per affrontare al meglio le fasi successive alla fine del lockdown, per rilanciare le proprie attività e superare la crisi. Gli incontri webinar affrontano anche altre tematiche legate all’adozione di tutti gli strumenti volti ad operare nel pieno rispetto delle normative, a partire dalle agevolazioni fiscali legate alle spese necessarie per sanificazioni, adozione dispositivi di protezione ed altri investimenti. Le aziende e i professionisti aderenti a Conflavoro, conclude Centola, sono invitate a partecipare per porre quesiti e arricchire il dibattito per il miglior superamento di una fase che sta mettendo a dura prova il sistema economico del territorio e che solo nell’unità degli intenti e degli impegni potrà essere superata.

Le Webinar continueranno con appuntamenti costanti con tematiche riguardanti gli interessi attuali delle PMI. Per chi vuole partecipare ci contatti a pisa@conflavoro.it oppure via Telefono al 0587292374.