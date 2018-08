Farmacie di turno? Non servono, adesso c’è il delivery dei farmaci

Pisa entra nel futuro. Non serve più andare nella farmacie di turno aperta. Non serve più restare in coda o aspettare sotto il sole. Basta telefonare al numero 01119621500 per ricevere qualsiasi prodotto nel giro di poche ore a casa propria o in ufficio. Dai pannoloni ai farmaci con ricetta. Tutto questo grazie al servizio offerto da Pharmercure.



Quando non si può o non si vuole uscire di casa esistono servizi per consegnare la pizza, cibi di ogni tipo. Pharmercure consegna i prodotti delle farmacie direttamente a casa dei clienti.

Da oggi è disponibile anche a Pisa il servizio che consegna medicinali pannoloni ed altri prodotti per la salute dove ci viene richiesto.

1. Come funziona il servizio di consegna?

Basta chiamare il numero 01119621500. Risponde una persona di fiducia che raccoglie tutte le richieste dei clienti. Si chiedono tutti i prodotti di cui si ha bisogno, integratori, medicine prodotti per i neonati, biberon, pannoloni, soprattutto oggetti pesanti ed ingombranti.

Nel giro di poche ore arriva un corriere in bicicletta o in automobile direttamente a casa del cliente. Sono tutti ragazzi molto educati e gentili.

2. In quali aree di Pisa è possibile ordinare?

Al momento viene coperta tutta la città di Pisa e stiamo lavorando insieme a SailPost per servire in modo capillare i nostri clienti su tutto il territorio nazionale. Siamo estremamente onorati di aver stretto questa partnership. SailPost rappresenta un’eccellenza assoluta per la logistica urbana. Sia in termini organizzativi che come tempi di consegna. Noi consegnamo molto più che semplici medicinali forniamo un servizio di assistenza e ci prendiamo cura delle esigenze dei nostri clienti. SailPost ci sta garantendo un servizio che in Italia al momento non ha eguali.



3. Per gli ordini con ricetta cosa bisogna fare?

In caso di prodotti con ricetta basta chiamare il numero 01119621500 e richiedere il ritiro della ricetta presso l’abitazione del cliente. Il corriere passa prima a casa del cliente a ritirare la ricetta e poi si reca in farmacia per ritirare i prodotti. In questo modo offriamo un servizio completo e siamo contenti che i nostri clienti lo stiano apprezzando moltissimo.

4. Ogni settimana ho bisogno sempre degli stessi prodotti cosa posso fare?

Le persone che hanno necessità di seguire terapie continuative come nel caso del diabete o altri tipi di patologie con Pharmercure possono fissare consegne settimanali.

In questo modo non si corre il rischio di restare senza prodotti e si può avere la serenità di non doverci chiamare ogni settimana per chiedere sempre gli stessi prodotti.