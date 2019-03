Centri Commerciali Naturali: 250mila euro in provincia per la valorizzazione

Duecentocinquantamila euro in arrivo per i centri commerciali naturali della Provincia di Pisa. Sono 13 infatti le realtà che si sono aggiudicate i finanziamenti che la Regione ha erogato per la valorizzazione dei CCN.

"Ancora una volta la Regione Toscana dimostra quanta e quale sia l'attenzione che riserva ai propri territori: grazie al bando sui centri commerciali naturali, infatti, sono stati erogati oltre 2 milioni di euro e di questi quasi 250mila arriveranno a 13 realtà del territorio pisano per interventi di riqualificazione e valorizzazione dell'esistente o di realizzazione di nuove strutture - afferma soddisfatto il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Mazzeo - come già abbiamo fatto attraverso la legge regionale sul commercio approvata qualche mese fa, anche in questo modo vogliamo dare alle 'botteghe' e alle attività produttive un ruolo e un protagonismo non solo economico ma anche sociale: centri storici più vivi significano infatti più sicurezza, più attrattività e più senso di comunità ed è questa la Toscana che vogliamo disegnare coi fatti, e non solo a parole, giorno dopo giorno".



Questo l'elenco dei Comuni beneficiari in provincia di Pisa:



COMUNE DI BIENTINA - CCN Bientina, illuminazione secondaria - € 19.985,00

COMUNE DI CALCI - Passerella pedonale sul Botro delle Pessaule - 19.844,00

COMUNE DI PALAIA - Riqualificazione parco giochi Giardino Dal Borgo - € 19.998,79

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE - Riqualificazione e arredo contesto urbano - € 19.580,00

COMUNE DI BUTI - Valorizzazione Centro Commerciale Naturale Aquila - € 20.000,00

COMUNE DI VECCHIANO - Area giochi parco mercato Vecchiano - € 15.908,80

COMUNE DI CAPANNOLI - Riqualificazione via Volterrana in Capannoli - € 20.000,00

COMUNE DI VOLTERRA - Riqualificazione Piazza S. Michele: arredo urbano - € 11.565,60

COMUNE DI CHIANNI - Chianni e Rivalto, borghi del commercio - € 19.627,38

COMUNE DI MONTOPOLI - Interventi di riqualificazione CCN - € 19.997,82

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI - CCN Lari: valorizzazione del centro storico - € 19.998,00

COMUNE DI FAUGLIA - Realizzazione parco giochi in Fauglia - € 19.999,46

COMUNE DI CALCINAIA - Centriamo l'arte - € 18.400,00



A questi si aggiunge poi un'ulteriore somma stanziata per le associazioni che hanno ottenuto i cofinanziamenti per i progetti di promozione e animazione sempre dei centri commerciali naturali. In questo caso in provincia di Pisa l'unica vincitrice è stato il Centro Commerciale Naturale delle frazioni di Castelfranco di Sotto a cui sono stati corrisposti 3500 euro per il progetto 'Narrare il territorio delle frazioni per immagini'.