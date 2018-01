Giovani Imprenditori: comunicazione innovativa e sorprendente per la terza tappa di Imprenditour

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La comunicazione innovativa, come, quando e perchè farla. E' questo il tema della terza tappa e prima del nuovo anno di ImprendiTour, ideato dal Gruppo Giovani Imprenditori di ConfcommercioPisa, format di incontri legati al mondo dell'impresa. Questa settimana ImprendiTour, trasmesso in diretta Facebook dalle 18.30 di mercoledì 10 gennaio, si svolgerà all'interno dei locali di Omnia Serramenti a Cascina (Pisa) e vedrà la partecipazione del direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli. Collegato via Skype, risponderà alle domande del Gruppo Giovani Alessio Logrippo, cofondatore e copywriter di Peyote Adv, un’agenzia di comunicazione che fa della comunicazione innovativa un efficace strumento al servizio dei clienti che a loro si rivolgono. Ironia, cinismo, instant marketing sono solo alcuni degli elementi su cui si fonda l’azione dell’agenzia romana, giunta alla ribalta nazionale per la soprendente comunicazione della Taffo Funeral Service. Partner e sponsor di ImprendiTour è il Monte dei Paschi di Siena. Moderatore, il presidente del Gruppo Giovani di ConfcommercioPisa Francesco Ciampi.

Link: https://www.facebook.com/ giovaniimprenditoripisa