GuidaAcquisti.net svela la classifica macchine caffè espresso 2018

La macchina per caffè espresso domestica è un elettrodomestico indispensabile per i consumatori che desiderano gustare a casa un caffè simile a quello del bar. Il mercato offre diverse tipologie di macchina per caffè espresso in base alle esigenze d’uso dei consumatori, i modelli più utilizzati sono manuali, automatici, a capsule, con cialde.

Secondo Andrea Pilotti, i fattori prestazionali da prendere sempre in considerazione per l’acquisto di questo elettrodomestico sono potenza della caldaia, pressione della pompa, capacità del serbatoio, tempo necessario per arrivare a temperatura, presenza del riscaldatore di tazzine.

Veniamo ora alla notizia di PisaToday, Andrea Pilotti, esperto di elettrodomestici della rivista digitale GuidaAcquisti.net, ha appena pubblicato la sua classifica delle migliori macchine caffè espresso per l’anno 2018.

Una classifica che contempla i modelli che hanno ottenuto le migliori performance dai test, ma anche una buona soddisfazione da parte dei consumatori italiani che li hanno provati.

Macchine Manuali

Macchine Automatiche

Macchine a Capsule

Macchine con Cialde

