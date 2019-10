Trenta imprese pisane incontrano l’ambasciatrice del Vietnam

Il presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini, ha ricevuto questa mattina, 25 ottobre, presso la sede camerale l'ambasciatrice della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia, Nguyen Thi BICH HUE. L’ambasciatrice ha guidato una delegazione di imprese vietnamite in occasione di un seminario, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Vietnam (ICHAM), per presentare agli operatori pisani le opportunità di business offerte dal paese asiatico.

Nel suo indirizzo di saluto il presidente Tamburini ha sottolineato l’importanza degli scambi commerciali tra i due Paesi. Negli ultimi anni l’export pisano diretto in Vietnam ha infatti segnato una crescita continua portando il Paese ad essere l’undicesimo in termini di valore per le imprese pisane con ben 60 milioni di euro di prodotti esportati. Questo grazie al cuoio, ai mezzi di trasporto, ai prodotti chimici e ai mobili. Le importazioni della provincia di Pisa dal Vietnam toccano gli 80 milioni di euro grazie ai mezzi di trasporto, le pelli ed i prodotti ittici. L’ambasciatrice ha auspicato che occasioni di incontro come queste possano ripetersi in futuro confermando la bontà delle relazioni economiche già instaurate.

Al termine dell’incontro il presidente Tamburini ha consegnato all’ambasciatrice una medaglia con il sigillo della Camera di Commercio. La delegazione vietnamita, composta dal ministro consigliere dell’Ufficio commerciale dell’ambasciata del Vietnam in Italia Nguyen Duc THANH e dal direttore della Camera di Commercio Italiana in Vietnam (ICHAM) Pham Hoang Hai ha presentato il quadro aggiornato sul mercato del Vietnam e alcuni progetti mirati per le imprese e gli operatori italiani. Al termine della sessione plenaria una trentina di imprese pisane, in prevalenza del settore automotive, farmaceutico, agroalimentare hanno avuto incontri privati con i membri della delegazione.