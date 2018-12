Incentivi e vantaggi offerti dalle tecnologie 4.0: workshop gratuito il 13 dicembre a Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Come si può ottimizzare la gestione della propria attività attraverso l’implementazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie? Come questi attuali e semplici strumenti possono aiutare a far crescere il proprio business? Quali agevolazioni e sgravi fiscali sono previsti dal piano “Impresa 4.0” per investire in digitalizzazione e innovazione? A tutte queste domande sarà data risposta giovedì 13 dicembre 2018, nel corso del workshop gratuito “Retail 4.0”, che si svolgerà, a partire dalle 9,30, alla Camera di Commercio di Pisa. Un evento dunque rivolto alle piccole imprese del commercio al dettaglio che operano nei diversi settori, come ad esempio abbigliamento, ristorazione, ottica, farmacie. Nel corso del workshop verranno illustrati - oltre a incentivi e strumenti fiscali - casi di semplice applicazione pratica di strumenti quali Realtà aumentata, utile a potenziare i sensi e a facilitare l’acquisto da parte dei clienti; Internet of Things, ovvero l’Internet connesso alle “cose” e agli oggetti che noi tutti utilizziamo quotidianamente; Big Data, per la raccolta e gestione di dati utilizzabili anche ai fini di un aumento del volume delle vendite. L’evento è organizzato da Camera di Commercio di Pisa e Fondazione ISI, patrocinato dalla Regione Toscana e realizzato nell'ambito del PID - Punto Impresa digitale e del progetto di cooperazione trasfrontaliera Italia Francia - Interreg Retic, con la collaborazione di Confcommercio della Provincia di Pisa.

Programma e iscrizioni su fondazioneisi.org