Volterra: negozianti uniti per rilanciare il Centro Commerciale Naturale

Rinnovare il Centro Commerciale Naturale con lo scopo di unire le attività commerciali di tutta Volterra, sostenere e migliorare l'afflusso turistico alla città e incrementare servizi ed eventi per il cittadino. Questi gli obiettivi emersi dall’incontro svoltosi nei giorni scorsi in Palazzo Pretorio tra alcuni commercianti della città etrusca e l’amministrazione comunale. "E’ stato un incontro nato spontaneamente sui social al quale hanno partecipato oltre ai commercianti, anche alcune associazioni e molti cittadini. Ci sono stati momenti di confronto sani e proficui - commenta l'assessore al Commercio Gianni Baruffa - durante i quali è stato ribadito che il tessuto commerciale della città è importante e determinante per mantenere l'equilibrio tra città turistica e città vissuta quotidianamente. E’ anche emerso come il Ccn sia uno dei migliori strumenti capaci di intercettare finanziamenti pubblici".

"C'è un clima molto costruttivo - ha aggiunto il sindaco Marco Buselli - per il Comune è indispensabile avere, oltre alle organizzazioni di categoria, i commercianti che fanno squadra attraverso la creazione del Centro Commerciale Naturale".

Per concretizzare gli intenti dell’incontro, il 31 gennaio è in programma una nuova riunione nelle sedi dell' Accademia della birra in piazza XX Settembre a cui tutti i commercianti sono invitati a partecipare.