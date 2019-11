Verso il Natale, l'invito di Fratelli d'Italia: "Acquistate prodotti 'Made in Valdera'"

"Acquistate i prodotti 'Made in Valdera'". E' l'invito di Fratelli d’Italia Pontedera che da sempre si batte per la tutela delle attività presenti sul territorio e per la valorizzazione dei prodotti locali. "Dicembre è alle porte, si avvicinano il Natale e le festività, il nostro invito è quello di comperare prodotti dai commercianti e dai negozi presenti nella zona - sottolineano da Fdi - il rilancio dell’economia locale passa anche da questi piccoli e semplici gesti che qualsiasi cittadino, che davvero ha a cuore il territorio dove vive, può fare. Acquistare direttamente i prodotti tipici dai nostri commercianti è una certezza di garanzia e qualità. Vogliamo promuovere tutto quello che è 'Made in Valdera' e premiare le piccole e medie imprese che producono lavoro nella nostra zona e non delocalizzano".



"Noi crediamo fermamente che il rilancio di Pontedera e delle Valdera non possa che passare per la valorizzazione della nostra identità, per questo ci spenderemo fino all’ultimo a favore dei prodotti tipici della zona e saremo sempre a fianco degli imprenditori e dei lavoratori impiegati nella produzione delle eccellenze nostrane" concludono da Fratelli d'Italia.